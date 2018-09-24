كتبت - ياسمين محمد:

تنظم أكاديمية السويدي للتعليم الفني، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة الاحتفال بحصولها على شهادة الاعتماد الدولي من هيئة "TUV NORD" الألمانية، لتصبح أول مدرسة فنية مصرية تحصل على هذه الشهادة.

ويشهد المؤتمر، إعلان افتتاح المرحلة الثانية من أكاديمية السويدي للتعليم الفني، في مقر الأكاديمية بالعاشر من رمضان.

ويحضر المؤتمر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والسفير السويسري لدى القاهرة، ونائب مدير البنك الأوروبي لإعادة البناء والتعمير، وعدد من القيادات العلمية والدبلوماسية.

ويأتي افتتاح المرحلة الثانية من الأكاديمية تنفيذًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعام 2030 للارتقاء بالتعليم الفني.

وعلى هامش المؤتمر، يتم توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية السويدي الفنية، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية لـ"إدراج الشباب والشابات من خلال تحسين الوصول إلى التعليم والتدريب المزدوج عالي الجودة في مصر".​