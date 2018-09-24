اليوم.. اجتماع بين رئيسة "قومي الطفل" ومسؤول بـ"دولي حقوق الإنسان"

كتب - أحمد جمعة:

تستقبل الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، السيدة Leilani Farha المقررة الخاصة بالحق في السكن اللائق بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الاثنين، خلال زيارتها للقاهرة للتعرف على دور المجلس، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يشارك في اللقاء عدد من مديري البرامج في المجلس القومي للطفولة والأمومة، لعرض آليات عمل المجلس وتقديم الخدمات للأطفال بشكل عام وسيتطرق اللقاء إلى دور المجلس في إيجاد سكن مناسب للطفل، ودور خط نجدة الطفل ولجان حماية الطفولة في التعامل مع المشكلات التي تواجه الأطفال على مستوى الحصول على الخدمات وعلى مستوى حماية ووقاية الأطفال من العنف.