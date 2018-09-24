أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس جميل راتب بطاقات التموين حادث الغسيل الكلوي محمد صلاح أسعار الذهب

اليوم.. اجتماع بين رئيسة "قومي الطفل" ومسؤول بـ"دولي حقوق الإنسان"

02:05 ص الإثنين 24 سبتمبر 2018
اليوم.. اجتماع بين رئيسة "قومي الطفل" ومسؤول بـ"دولي حقوق الإنسان"

الدكتورة عزة العشماوي

كتب - أحمد جمعة:

تستقبل الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، السيدة Leilani Farha المقررة الخاصة بالحق في السكن اللائق بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الاثنين، خلال زيارتها للقاهرة للتعرف على دور المجلس، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يشارك في اللقاء عدد من مديري البرامج في المجلس القومي للطفولة والأمومة، لعرض آليات عمل المجلس وتقديم الخدمات للأطفال بشكل عام وسيتطرق اللقاء إلى دور المجلس في إيجاد سكن مناسب للطفل، ودور خط نجدة الطفل ولجان حماية الطفولة في التعامل مع المشكلات التي تواجه الأطفال على مستوى الحصول على الخدمات وعلى مستوى حماية ووقاية الأطفال من العنف.

عزة العشماوي القومي للطفولة والأمومة حقوق الإنسان Leilani جنيف

الخبر التالى:

افتتاح المرحلة الثانية من أكاديمية "السويدي" للتعليم الفني
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان