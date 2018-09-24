بالفيديو- توفيق عكاشة: بعض النواب فاكرين الانتخابات "هتتزور"
كتب - محمود رمزي:
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك بعض أعضاء مجلس النواب يظنون أن النظام الحالي سيزور الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف عكاشة في حوار لـ"مصراوي": "مفيش تزوير انتخابات في مصر تاني، والموضوع ده انتهى، والسياسية متغيرة وليس ثابتة، ولا يوجد نظام يكرر النظام السابق له، لكل نظام شكله الخاص به، وأدواته ووسائله".
وتابع: "بعض النواب فاكرين أن الانتخابات هتتزور، ومتخيلين أن الحكومة هتجيب اللي راضية عنه، ومفيش الكلام ده، ولا يوجد ما يؤكده على أرض الواقع".
وأختتم: "أتوقع تغيير كبير في شكل البرلمان القادم، ودخول نواب جدد في المجلس".
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