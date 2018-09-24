أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس جميل راتب بطاقات التموين حادث الغسيل الكلوي محمد صلاح أسعار الذهب

بالفيديو- توفيق عكاشة: بعض النواب فاكرين الانتخابات "هتتزور"

07:02 ص الإثنين 24 سبتمبر 2018
بالفيديو- توفيق عكاشة: بعض النواب فاكرين الانتخابات "هتتزور"

توفيق عكاشة

كتب - محمود رمزي:

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك بعض أعضاء مجلس النواب يظنون أن النظام الحالي سيزور الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف عكاشة في حوار لـ"مصراوي": "مفيش تزوير انتخابات في مصر تاني، والموضوع ده انتهى، والسياسية متغيرة وليس ثابتة، ولا يوجد نظام يكرر النظام السابق له، لكل نظام شكله الخاص به، وأدواته ووسائله".

وتابع: "بعض النواب فاكرين أن الانتخابات هتتزور، ومتخيلين أن الحكومة هتجيب اللي راضية عنه، ومفيش الكلام ده، ولا يوجد ما يؤكده على أرض الواقع".

وأختتم: "أتوقع تغيير كبير في شكل البرلمان القادم، ودخول نواب جدد في المجلس".

توفيق عكاشة تزوير الانتخابات مجلس النواب الانتخابات البرلمانية

الخبر التالى:

اليوم.. اجتماع بين رئيسة "قومي الطفل" ومسؤول بـ"دولي حقوق الإنسان"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان