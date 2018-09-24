اليوم.. السيسي يشارك في قمة "نيلسون مانديلا" للسلام بنيويورك

(مصراوي):

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في قمة نيلسون مانديلا للسلام، والتي تأتي تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الإفريقي الراحل.

وتأتي مشاركة الرئيس على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يشار إلى أن الرئيس السيسي وصل إلى نيويورك، الجمعة الماضية، للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الخامسة منذ توليه السلطة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73، موضحًا أنه سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، والمواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.​