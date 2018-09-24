عمرو أديب يناقش كيفية تجنب الإصابة بالسرطان في "الحكاية"

كتب - محمد جمعة:

عرض الإعلامي عمرو أديب، فقرة عن مرض السرطان خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، استضاف خلالها كل من الدكتور ياسر عبدالقادر أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة، والدكتورة جلسن صالح، رئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى "57357"، والدكتور عمر شريف أستاذ جراحة الثدي والأورام بمستشفى قصر العيني.

وتضمن برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "MBC مصر"، مساء الأحد، عرض فقرة تناولت رأي وأسئلة المواطنين في المرض.

وقال أديب، إن العلاج من مرض السرطان ليس له علاقة بالفقر أو الغناء، فهناك أشياء بالابتعاد عنها أو الحفاظ على تناولها يمكن تجنب الإصابة بأنواع السرطان المختلفة.

وذكر "أديب"، أن العلماء اكتشفوا أن أكبر نسبة وفاة لمرضى أنواع السرطان المختلفة، كان في العام الحالي 2018.

وطالب "أديب"، المشاهدين، بمتابعة الفقرة، قائلًا: "أرجوكم محدش يغير القناة ولا ينزعج.. الحكاية مهمة ولازم تتسمع لتجنب الإصابة بالمرض".