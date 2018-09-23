تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الأزهر لطلاب سيناء بنسبة ٢%

كتب - محمود مصطفى:

وافق المجلس الأعلى للأزهر برئاسة الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بجامعة الأزهر بحد أقصى 2% لطلاب وطالبات شمال سيناء، الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي( 2017 - 2018 ) واضافة 13 درجة لطلاب القسم العلمي.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن القرار يطبق على طلاب القسم الأدبي، والمكفوفين بحيث يتم اضافة 12 .6 درجة لكل طالب.

وأضاف رئيس الجامعة في بيان له الأحد، أن هذا القرار يطبق على طلاب وطالبات محافظة شمال سيناء فقط، عند توزيعهم لكليات جامعة الأزهر خلال هذا العام الدراسي فقط (2018- 2019).

وطالب رئيس الجامعة طلاب وطالبات محافظة شمال سيناء الذين تنطبق عليهم الشروط سرعة التوجه إلى وحدة النظم والشبكات بجامعة الأزهر، بداية من صباح غدا الإثنين وحتى الأربعاء الموافق 26 سبتمبر الجاري.