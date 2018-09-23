​في لفتة انسانية.. جامعة القاهرة تتدخل لحل أزمة طالبين مصابين بالسرطان والقلب

كتب- محمد قاسم:

أعلنت جامعة القاهرة، الاستجابة لحالتين انسانيتين لطالبة كفيفة مصابة بالسرطان وطالب آخر مريض بالقلب، وقبلت تحويلهما وضمهما إليها بعد توزيعهما الجغرافي في جامعتي بني سويف وحلوان.

وقبلت الجامعة تحويل الطالبة الكفيفة الذي رشحها مكتب التنسيق لكلية الإعلام بجامعة بني سويف، إلى كلية الإعلام بجامعة القاهرة، فيما قبلت الجامعة تحويل الطالب مريض القلب لكلية الحقوق بعد أن رشحه مكتب التنسيق لكلية الحقوق بجامعة حلوان.

واستقبل الخشت، الطالبين الاثنين وأولياء أمورهما، وكلف المستشار القانوني بالجامعة بإيجاد مخرج قانونى يسمح بتحويل الطالبين.

وأكد الخشت، أنه تم إنهاء إجراءات قبولهما بالجامعة، بعد التنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي الذي أبدى اهتمامه بمشكلة الطالبين أيضًا.

وقال الخشت لمصراوي، إنه "من المفترض ألا يقف رئيس الجامعة مكتوف الأيدي أمام مثل تلك الحالات الحرجة وشديدة الخصوصية، ولابد أن يبذل كل من يملك ضمير إنساني المزيد من الجهد لدعم مثل هذه الحالات الصعبة".

وكانت استغاثة وصلت الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طالبته بالتدخل لحل أزمة الحالتين.

وجاء بالاستغاثة أن الطالبة الكفيفة، توفي والدها منذ أسابيع قليلة ورشحها مكتب التنسيق للقبول بكلية الإعلام بجامعة بني سويف رغم أن محل سكنها بالقرب من جامعة القاهرة، وكانت مهددة بعدم استكمال تعليمها لاستحالة سفرها أواغترابها عما تبقى من أسرتها.

أما الحالة الثانية، فهي لطالب تم ترشيحه لحقوق حلوان انتساب وفشلت كافة محاولات نقله إلى حقوق انتساب القاهرة التى تقع بقرب سكنه بسبب التوزيع الجغرافي والطالب المريض بالقلب والذى أجرى عملية قلب مفتوح كاد يتعرض للموت من أول مشوار إلى جامعة حلوان لاستكمال إجراءات قيده.