بالفيديو- توفيق عكاشة يوجه رسائل لـ"بكري وعلاء عابد ومرتضي منصور"

كتب - محمود رمزي:

وجه الإعلامي توفيق عكاشة، عدة رسائل نارية إلى النائبين مصطفي بكري وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب.

وقال"عكاشة" فى حوار مع "مصراوي"، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستشهد إخفاق النائب علاء عابد في دائرته "لن يأتي به أهالي دائرته نهائي، ولو ترشح مرة أخرى سيحصل أصوات انتخابية قليلة لن تزيد عن 4 آلاف صوت انتخابي، إذا إخدهم كمان".

ووجه رسالة مقتضبة للنائب مصطفى بكري: "كان صديقي ولكني أقول له الآن أن الباقيات الصالحات خير وأبقى".

وعن علاقته بالنائب مرتضى منصور، قال "عكاشة": "عاهدته رجلا شهما، وأنت مازلت رجلا شهما"، مؤكدًا أن الدكتورة لميس جابر، تعتبر نائبة بـ"300 ألف رجل".

وأضاف: "لميس قالت في البرلمان كلمة حق عن لقائي بالسفير الاسرائيلي تحت قبة البرلمان، وقالت (أنتم هتشتغونا وتتاجروا علينا ولا أيه؟) بيننا وبين إسرائيل تبادلات سياسية ومصالح، ومعاهدة سلام سياحة، وتبادل زيارات".