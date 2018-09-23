وزير التعليم نافيًا فرض غرامات على الطلاب المتغييبن: "ارحمونا" - فيديو

كتب - معتز عباس:

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول فرض الوزارة غرامات على الطلاب المتخلفين عن الدراسة.

وقال "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأحد، إن الوزارة تعاني من حرب الشائعات، ونحن في حاجة للتريث والهدوء من الأهالي وعدم تصديق هذه الشائعات.

وتابع: "مش كل ما حد يكتب كلمة يسأل الوزير دة صح ولا غلط.. كل اللي بتقروه غلط، اذا لم يكن خارج عن الوزارة في بيانات أو مؤتمرات".

ووجه وزير التعليم رسالة لأولياء الأمور قائلًا: "ارحمونا من كثرة هذه التساؤلات لأنكم بتخدموا اللي بيروج الشائعة، ولم نقل أي نوع من هذا العبث من قبل لكي نُسأل هذا السؤال، اللي بيسأل هذا السؤال يرد على نفسه، إحنا بنصدر بيانات، وبنقيم مؤاتمرات صحفية وبنتكلم بكل وضوح، مفيش داعي نقرأ عن ما يكتب عن وزارة التربية والتعليم على الفيس بوك، والواتس أب لأننا مش بنعلن حاجتنا على الوسائل دي".

وتابع: "اللي بيكتبوا الشائعات على النت هزارهم تقيل، تعبنا جدًا من هذا الكم من التساؤلات، على حاجات تبدو عبثية، بلاش نعطي فرصة لمروجي الشائعات أنهم يمارسوا هذه اللعبة البايخة".