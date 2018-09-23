أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس جميل راتب بطاقات التموين حادث الغسيل الكلوي محمد صلاح أسعار الذهب

وزير التعليم نافيًا فرض غرامات على الطلاب المتغيبين: "ارحمونا" - فيديو

10:04 م الأحد 23 سبتمبر 2018
طارق شوقي فرض غرامات صدى البلد على مسئوليتي التربية والتعليم

الخبر التالى:

بالفيديو- توفيق عكاشة يوجه رسائل لـ"بكري وعلاء عابد ومرتضي منصور"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان