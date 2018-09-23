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    وزير التعليم ينعي طالب الدقهلية الذي لقى مصرعه بأول يوم دراسة

    09:59 م الأحد 23 سبتمبر 2018
    وزير التعليم ينعي طالب الدقهلية الذي لقى مصرعه بأول يوم دراسة

    الدكتور طارق شوقي

    كتبت-ياسمين محمد:

    نعي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقيادات الوزارة، طالب الصف الثالث الابتدائي الذي توفي متأثر بإصابته في أول أيام الدراسة، بمستشفى بلقاس المركزي.

    وقال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم الوزارة -بحسب بيان صحفي-، إن التلميذ إبراهيم محمد حسن عبد ربه، المقيد بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة الزهراء الابتدائية التابعة لإدارة بلقاس التعليمية في قرية بسنديلة بمحافظة الدقهلية توفي في مستشفى القرية بعد نقله من المدرسة حيث وقع على الأرض نتيجة تدافع زملاؤه.

    وأوضح خيري أن الطالب أصيب بخدوش وكدمات لا تؤدي للوفاة، وعلى الفور تم نقله لمستشفى بلقاس المركزى ولكن كان قد وافته المنية.

    وأكد أنه سيجري عمل تقرير لتحديد سبب الوفاة.

    بدوره، قرر وزير التربية والتعليم، إلغاء تكليف مدير المدرسة وإحالته للتحقيق بالشئون القانونية، وكذلك تحويل مشرفي الأدوار والطابور ومدرس الفصل للتحقيق بالشئون القانونية.

    وقدم الوزير وجميع العاملين بالوزارة خالص العزاء والمواساة لأسرة التلميذ المغفور له، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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