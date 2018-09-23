ماذا تعرف عن نظام التعليم الجديد لرياض الأطفال؟.. مُعلمة تشرح

كتب- محمد نصار:

قالت انتصار لطفي، موجه أول رياض أطفال، بإدارة الزاوية الحمراء التعلمية، إن الطلاب سيقضون أسبوعين في البداية لتهيئتهم للنظام الجديد الذي أقرته الوزراة هذا العام.

وأضافت انتصار، في حوار لـ"مصراوي"، الأحد، بمدرسة النصر الابتدائية، على هامش جولة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة لافتتاح المدرسة بعد تجديدها، أن هناك أزمة تواجه النظام التعليمي الجديد متمثلة في المعلمين بالنسبة لرياض الأطفال تحديدًا.

وأوضحت المُعلمة، أن نظام التعليم الجديد قائم على تنمية مهارات الطفل في جميع المجالات (بدنيًا - عقليًا - نفسيًا)، كما يقوم على فكرة المشاركة والتفاعل بين الطلاب، وبعضهم البعض عبر الأنشطة التي يمارسونها.

ولفتت إلى أنه في النظام القديم كان منهج رياض الأطفال منفصلًا فيه عن دراسة الصف الأول الإبتدائي، وكان الطالب بمجرد دخول الصف الأول ينسى كل ما تعلمه في مرحلة رياض الأطفال، وذلك نظرًا لعدم ارتباط المناهج ببعضها البعض.

وتابعت: "المنهج الجديد متسق مع الصف الأول الإبتدائي، هو مكمل له، والتعلم يكون في مجموعات موسعة لتعليم الطلاب ثقافة المشاركة والحوار".

وكشفت موجه رياض الأطفال، عن تفاصيل المواد الدراسية التي يتلقاها الأطفال، حيث ينقسم المنهج بين 4 مواد تشمل 3 قديمة وهي (اللغة العربية- اللغة الإنجليزية- الرياضيات) إلى جانب مادة أخرى جديدة.

وأكد أن المادة الجديدة تأتي من كتاب الباقة، ويتوفر للمدارس الحكومية بالغة العربية، والمدارس التجريبية باللغة الإنجليزية، ويتضمن أنشطة لتنمية مهارات الطفل ضمن نظام التعلم الجديد 2.0، وهو نظام متعدد الأنشطة.

وأنهت السيدة حديثها، قائلة: "اليوم الدراسي لطلاب رياض الأطفال يبدأ من الساعة الثامنة وحتى الساعة الواحدة والنصف، وبعد أسبوعي التعارف سيبدأ تدريس المناهج بشكل فعلي".