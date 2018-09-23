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    "التعليم": انتظام الدراسة بمدرسة الضبعة النووية بمطروح الأحد

    09:44 م الأحد 23 سبتمبر 2018
    "التعليم": انتظام الدراسة بمدرسة الضبعة النووية بمطروح الأحد

    محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفن

    كتبت-ياسمين محمد:

    قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن مدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية، تدخل الخدمة هذا العام الدراسي 2018/2019، بمقرها في محافظة مطروح.

    وأضاف مجاهد، في تصريحات صحفية، الأحد، أن طلاب المدرسة سينتظمون بالمدرسة اعتبارا من الأحد المقبل، مشيرا إلى أنهم بدأوا العام الجديد بمدرسة تكنولوجيا الصيانة الفنية بالقاهرة، بشكل مؤقت لحين تسكينهم بمدرستهم الأصلية بداية من الأسبوع المقبل.

    محمد مجاهد تكنولوجيا الطاقة النووية مطروح العام الدراسي الجديد العودة إلى المدارس

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