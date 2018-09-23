"التعليم": افتتاح مدرسة الضبعة النووية الأحد المقبل - فيديو
09:27 م الأحد 23 سبتمبر 2018
الخبر التالى:تحذير من "الأرصاد" بحلول نهاية الأسبوع - فيديو
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