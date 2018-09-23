"التعليم": افتتاح مدرسة الضبعة النووية الأحد المقبل - فيديو

كتب- معتز عباس:

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، عن افتتاح مدرسة الضبعة للتكنولوجيا النووية بمحافظة مطروح، الأحد المقبل، بعد انتهاء الامتحانات التي أعدت للطلبة الذين سيلتحقون بالمدرسة اليوم.

وأوضح "مجاهد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "DMC"، مساء الأحد، أنه سيتم نقل طلاب مدارس القاهرة، والذين سيلتحقون بالصف الثاني إلى مدرسة الضبعة هذا الأسبوع، وتسكينهم هناك لبدء الدراسة في مدينة مطروح.