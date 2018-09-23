"التعليم" تتابع فعاليات انطلاق أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمصر- صور

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن تفعيل نظام التكنولوجيا التطبيقية، الذي يطبق المعايير الدولية والعالمية بالتعليم الفني، بدأ اليوم الأحد، بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، الواقعة بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي عبر "فيديو كونفرانس".

وبحسب بيان صحفي للوزارة، الأحد، أجرت حبيبة عز، مستشارة الوزير للتعليم الفني والأمانة الفنية، بصحبة كل من مختار شاهين، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، ومدير عام التعليم الفني بمحافظة المنوفية، زيارة لمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

تأتي هذه الزيارة فى إطار متابعة الوزارة لسير العملية التعليمية في محافظات الجمهورية،في أول أيام السنة الدراسية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة آليات تنفيذ وتفهم الطلاب لنظام التكنولوجيا التطبيقية،الذي يطبق لأول مرة بمصر، من خلال محادثات مشتركة بين طلاب مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، ومستشارة الوزير.

في سياق متصل، أكدت عز ضرورة متابعة العملية التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية باستمرار؛ لضمان سير العملية التعليمية على خطى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى تهدف إلى تطوير نظام التعليم الفني، وتغيير نظرة المجتمع لطلاب التعليم الفني.

وأضافت أن مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية هي أول مدرسة تطبق نظام التكنولوجيا التطبيقية، إذ تركز على أهمية التدريب العملي والتطبيق الفعلي للطلاب فى بيئة العمل في المصانع إلى جانب الأسس النظرية للجوانب الفنية والعملية.

وأشارت عز إلى توفير المدرسة للعديد من المزايا للطلاب حيث يحصل طلابها على: "وجبات غذائية، ورعاية صحية، وتدريب عملي" داخل مصانع العربي، بالإضافة إلى مكافآت شهرية، وإعطاء الأولوية لخرجيها للعمل بمصانع العربي.

وتابعت: "تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية بمدرسة العربي لا يقتصر على الاهتمام بالطلاب فقط، بل يولى اهتمامًا كبيرًا بالمعلم أيضًا، من خلال توفير تدريبات عالية الجودة للمعلمين على أيدي خبراء من اليابان داخل وخارج مصر، بالإضافة إلي حصولهم على حوافز معنوية، ومادية مرتبطة بالأداء".