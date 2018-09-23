السيسي يستقبل وزير خارجية الإمارات بمقر إقامته في نيويورك

(مصراوي):

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، بمقر إقامته في نيويورك، الشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات العربية.

وأفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، بأن الطرفان بحثا عددًا من القضايا المشتركة بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية.

كان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73، موضحًا أنه سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.