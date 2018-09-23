البابا تواضروس الثانى يدشن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بنيوجيرسي

نيوجيرسي- (أ ش أ):

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد مذابح وأيقونات كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بهوويل، نيوچيرسي، خلال زيارته الرعوية الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- في تصريح له اليوم- أن المذابح المدشنة هي:المذبح الرئيسي على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، والمذبح الثاني على اسم الآباء البطاركة الأوائل إبراهيم وإسحق ويعقوب، والمذبح الثالث على اسم الشهيد فيلوباتير مرقوريوس.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن البابا تواضروس الثانى دشن أيضا مذبح الكنيسة الملحقة على اسم القديسة مريم العذراء، كما تم تدشين معمودية الكنيسة ذاتها على اسم القديس يوحنا المعمدان، مشيرا إلى أن الكنيسة التى تم تدشينها اليوم هي الثالثة التي يدشنها قداسة البابا بولاية نيوچيرسي حيث دشن أمس كنيسة الشهيد مار مينا بهومديل وأول أمس كنيسة السيدة العذراء، إيست برونزويك، بينما دشن البابا تواضروس 6 كنائس أخرى بإيبارشية نيويورك ونيوإنجلند.