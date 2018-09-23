بالفيديو.. توفيق عكاشة: شعبية السيسي تراجعت عند "الجهلاء فقط"

كتب- محمود رمزي:

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي تراجعت عند ما سماهم "الجهلاء فقط"، نتيجة لقرارات الإصلاح الاقتصادي، التي تتبناها الحكومة حاليا، لكنها ظلت ثابتة عند العقلاء، ومن لديهم الوعي بالمخاطر التي تواجه الوطن.

وأضاف"عكاشة"، في حواره مع "مصراوي": "الجاهل هو اللى يزعل من الرئيس السيسي، وليس المدرك، أو من لديه وعي، حتي ولو لم يجد العشاء، القصة مش عبد الفتاح السيسي، دي قصة بلد، والرئيس حظه سيئ، إنه جاء فى هذه اللحظة من عمر الوطن".

وتابع: "أي شخص آخر لو جاء مكان عبد الفتاح السيسي، لن يكون أمامه إلا خيارين، إما ترك الوطن غرقان، أو بنائه، والسيسي اختار البناء، معتمدا على تحمل الناس لأن هذا بلدهم، وعلى الشعب أن يساعده، والناس عندها استعداد للتحمل لكن عندما تجد من يعرفهم الحقيقة، والا هيقولك عندما تطالبه بالتحمل (إنت بتطبل)".

وأردف: "المواطن لو وجد من يفهمه واستمر على موقفه يبقي جاهل، والمشكلة الحقيقة ليست فى المواطن أو النظام الحالي، وإنما في الإعلام الفاشل اللي مش قادر يصل للناس أو يشرح لهم الحقيقة".