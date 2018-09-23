وزراء وساسة وإعلاميون في احتفال السفارة السعودية باليوم الوطني -صور

​في أول يوم دراسة| جولات لقيادات التعليم.. ودروس خصوصية "احتياطي"

كتب- هاني رجب:

شارك عدد من الشخصيات العامة والوزراء السابقين، والإعلاميين، والفنانين في احتفال السفارة السعودية بالقاهرة باليوم الوطني للمملكة، الأحد.

وجاء على رأس الحضور عدد من الصحفيين، والإعلاميين، أبرزهم الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام، والإعلامي جمال الشاعر، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، والفنان شريف منير.

وكانت السفارة السعودية بالقاهرة، أعلنت في وقت سابق أنها ستحتفل باليوم الوطني الـ88 للمملكة، الأحد، بمقر السفارة بجاردن سيتى.