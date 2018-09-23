تفاصيل اجتماع "عليا الحج" لمناقشة ضوابط موسم العمرة الجديد

كتب- يوسف عفيفي:

اجتمعت اليوم الأحد، اللجنه العليا للعمرة والحج، لمناقشة ضوابط موسم عمرة عام ١٤٤٠هجرية، بمقر وزارة السياحة.

وترأس الاجتماع مجدي شلبي، رئيس اللجنة، وبحضور وزيرة السياحة رانيا المشاط، وحمدي أبو زيد، والمهندس هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية، بغرفه شركات السياحة.

وأقرت اللجنة الضوابط المنظمة للموسم من حيت المبدأ، وتمت مراجعة الايجابيات والسلبيات في ضوابط العام الماضي، وتقديم مقترح جاري تدقيقه، لافتًة إلى الإعلان عنه مع بداية فتح باب العمرة، والتي إتفقت جميع التوصيات على سرعة فتحها في أقرب فرصة.

وبحسب البيان، فإن فتح باب العمرة سيؤدي إلى عدم التكدس خلال الموسم المرتفع، كما يتيح الفرصة للمعتمرين للسفر خلال الموسم المنخفض، وما يستتبع ذلك من تأثير إيجابي من الناحية الاقتصادية، وكذلك إلى تخفيض أسعار تذاكر السفر، بنسبة تتراوح من ٣٥٪ إلى٤٠٪.