"قومي الأمومة" و"حقوق الإنسان" يبحثان إيجاد سكن مناسب للأطفال.. غدًا

كتب- أحمد جمعة:

تستقبل الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، السيدة Leilani Farha المقررة الخاصة بالحق في السكن اللائق بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، غدًا الاثنين، خلال زيارتها للقاهرة للتعرف على دور المجلس، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في توفير السكن اللائق بمصر.

يشارك في اللقاء، عددًا من مديري البرامج بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، لعرض آليات عمل المجلس وتقديم الخدمات للأطفال بشكل عام وسيتطرق اللقاء إلى دور المجلس في إيجاد سكن مناسب للطفل، ودور خط نجدة الطفل ولجان حماية الطفولة في التعامل مع المشكلات التي تواجه الأطفال على مستوى الحصول على الخدمات وعلى مستوى حماية ووقاية الأطفال من العنف.