"الشهاوي" يتقدم بمشروع قانون لحماية الحيوان في دورالانعقاد المقبل

كتب- أحمد الشهاوي:

أعلن النائب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، عن دائرة مدينة نصر بالقاهرة، أنه سيتقدم بمشروع قانون لحماية الحيوان في دور الانعقاد الرابع للبرلمان، مؤكدًا أن القانون شارك في إعداده نخبة من المحترفين في مجال حماية الحيوان، منهم الدكتور خالد العامري نقيب البيطريين، وعميد كليه الطب البيطري.

وأوضح الشهاوي، في تصريحات صحفية له، الأحد، أن مشروع قانون حماية الحيوان يعد نقله نوعيه لمصر في هذا المجال، ويكفل حماية كافه السلالات المصرية وتطويرها، والحفاظ عليها وتنميتها والحفاظ على ثروات مصر الحيوانية، مؤكدًا أن القانون يحافظ على الثروة الحيوانية بشكل كبير.

وأضاف الشهاوي، أنه طبقا لما أعلنته الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فهناك أكثر من 300 ألف مواطن تعرضوا للعقر من الكلاب الضالة العام الماضى، توفى منهم 65 شخصًا"، مشيرًا إلى أن القانون يشمل كيفية التعامل مع مشكلات الحيوانات الهائمة (الكلاب الضالة) بما يتوافق مع القوانين الدولية.