بعد غلقها 5 سنوات.. "مصر للسياحة" تكشف مصير عمال قرية "مجاويش"

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن رشاد رفاعي، رئيس شركة مصر للسياحة، إحدى الشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، غلق قرية مجاويش التابعة للشركة؛ للبدء في أعمال تطويرها بالكامل منتصف شهر ديسمبر المقبل، لافتا إلى توقف باب الحجز على القرية خلال الموسم الشتوي المرتقب.

وقال رفاعي لـ"مصراوي"، الأحد، إن العمالة بالقرية، تنقسم إلى "معينين" وعمال " يومية ـ مؤقتة" وسيحول بعض المعينيين إلى العمل في الفنادق الأخرى، والبعض سيحال إلى التقاعد والحصول على مرتباتهم، والبعض الآخر سيحال إلى المعاش المبكر، أما عن العمالة "اليومية" سيتم الاستغناء عنها نظرا لعدم الحاجة إليها بعد غلق القرية.

وأكد "رفاعي"، أن أعمال مشروع تطوير القرية يجرى بالشراكة مع وادي دجلة، بإدارة فنادق ريكسوس العالمية، لإعادة بناء القرية بالكامل وتحويلها إلى فنادق ذات مستوى 5 نجوم بدلا من 4 نجوم، وتطوير البنية التحتية للقرية بالكامل على أن تدار بعد ذلك من قبل شركة ريسكوس العالمية، موضحا أن هذه الشركة تستقطب السياح من الخارج على القرية مباشرة دون وسيط.

وأضاف إن التكلفة الإجمالية لأعمال المشروع تبلغ مليارين و300 مليون جنيه، على أن تترواح أعمال التطوير من 3 إلى 5 سنوات، لافتا إلى أن نسب الإشغال السياحي بالقرية يبلغ 75% وتأتي الجنسيات الأبرز التي تضمها القرية من دول إنجلترا وألمانيا وفيلا روسيا وروسيا، بالإضافة إلى المصريين.

ونوه رئيس مصر للسياحة، إلى أن الشركة ستبحث مع النقابة العامة للعاملين للسياحة، ووزارتي السياحة والقوى العاملة مصر العمالة، وعمل "محضر" من خلال الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، لتحديد مصير هؤلاء ومعرفة حقوقهم للحصول عليها وما يتم الاتفاق عليه ستنفذه الشركة في الحال.