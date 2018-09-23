رئيس الوزراء موجهًا مسؤولي أسيوط بتأمين الطرق: "عايز أجي في تلت ساعة"

(مصراوي):

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، جهاز مدينة أسيوط الجديدة برصف الطريق الرئيسي من أسيوط القديمة وحتى أسيوط الجديدة بأساليب حديثة على أن يتم رصف الطرق وتشجيرها وتجميلها وأن يبدأ هذا الأمر من اليوم حتى تكون أسيوط الجديدة جاذبة.

وتفقد "مدبولي"، بعض المشروعات القومية والخدمية بالمحافظة مثل: مشروع الهضبة الغربية، ومحطة الصرف الصحى، بإسكندرية التحرير. كما تفقد محطتي مياه الشرب والكهرباء بالوليدية، والمستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط، وبعض المدارس بالمحافظة يرافقه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وشدد رئيس الوزراء، على مسئولي الجهاز ورئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة بأن تكون الطرق آمنة بحيث يصل قاصد المدينة من أسيوط إلى أسيوط الجديدة فى ثلث ساعة.

وأوضح مصطفى مدبولى، أن هناك خدمات كثيرة في أسيوط الجديدة وسيتم إضافة خدمات أخرى، لكن الطرق من أهم الوسائل التى تشجع المواطنين على السكن للقضاء على هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار بمدينة أسيوط القديمة وتكدس السكان فيها.