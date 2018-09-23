"الصحة": نتفاوض مع شركات عالمية لخفض أسعار أدوية "ضمور العضلات"

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر ستعرض تجربتها الناجحة نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين في علاج مرضى "السل"، مشيرةً إلى أن مصر حققت نجاحات في هذا الملف أدت لانخفاض معدلات "السل" في مصر إلى النسب العالمية.

وتشارك وزيرة الصحة ضمن الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 73 بنيويورك.

وأضافت وزيرة الصحة، في بيان الأحد، أنه خلال عرض تجربة مصر عن "السل" ستضيئ دول العالم أهم معالمها باللون الأحمر، لافتة إلى أن مصر ستُضيء الأهرامات وأبو الهول بذات اللون، مشيرة إلى أنه سيتم خلال اجتماعاً يحضره عدد من رؤساء دول العالم عرض تجربة مصر الرائدة في فيروس "سي" سواء في عملية العلاج أو المسح الطبي الشامل، وأيضاً للأمراض غير السارية مثل "الضغط، والسكر، والسمنة".

وذكرت الوزيرة أنه لولا دعم القيادة السياسية لملف الصحة في مصر لما تحققت هذه الإنجازات التى تشهدها جميع دول العالم الآن.

وأوضحت أن الشركات العالمية التي تعمل في مجالي "المسح والعلاج" حريصة على مقابلة الوفد المصري، الأمر الذي سيكون له نتائج إيجابية تعود على المريض المصري، لافتة إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع البنك الدولي الداعم لمصر في جميع مشروعاتها الصحية، وخاصة في مشروعات التأمين الصحي الجديد، وفيروس "سي"، وبنوك الدم، والميكنة، بالإضافة إلى ملف السكان.

ونوهت "زايد" إلى أنه سيتم الاتفاق على أنسب أشكال التعاقدات مع الشركات العالمية في مجال فيروس "سي" الحريصة على دخول مصر.

وكشفت أنها تعمل على التفاوض مع شركات الأدوية لخفض أسعار أدوية مرضى "ضمور العضلات " بما يجعل سعره متاح لجميع المرضى، مسترشدة فى ذلك بما تم تحقيقه فى علاج مرضى فيروس "سى"، لافتة الى أن العلاج المتاح هو علاج بيولوجي، مشيرة الى أن الدولة حريصة على توفيره.