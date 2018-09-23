إزالة 274 حالة تعدٍ على نهر النيل ومنافع الري خلال 24 ساعة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع حماية نهر النيل، عن شن حملات إزالة موسعة لتطهير مجرى النهر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية داخل المحافظات، حيث أسفرت الحملات اليوم الأحد عن إزالة نحو 274 حالة إزالة.

وأكد بيان الوزارة، الأحد، شن قطاع حماية وتطوير نهر النيل عدة حملات مكثفة على مستوى الجمهورية، لحماية النيل في ظل تواجد أمني مكثف.

وذكر البيان، أنه تم رصد 66 حالة تعدٍ على نهر النيل متنوعة بين مباني سكنية وأعمال ردم وغيرها بمختلف المحافظات، أزيل منها 4 بمحافظة الغربية، و7 بمحافظة المنوفية، و10 بمحافظة البحيرة، و3 بمحافظة الدقهلية، و13 بمحافظة المنيا، و20 بمحافظة أسيوط، و5 بسوهاج، و4 بقنا.

وشارك قطاع الرى، بالتزامن مع الحملة في تنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات أسفرت عن تنفيذ عدد 101 إزالة شملت 12 حالة بمحافظة الغربية، و6 بمحافظة المنوفية، و19 بدمياط، وعدد 4 حالات بمحافظة كفرالشيخ، و4 بأسيوط، و4 بسوهاج، و26 بالشرقية و26 بمحافظة الفيوم.

وأكدت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، تنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 107 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية، تضمنت تنفيذ عدد إزالة 100 حالة في نطاق إقليم شرق الدلتا.