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التضامن: 50 ألف جنيه لأسرة حالة الوفاة الرابعة من وحدة الغسيل الكلوي بديرب نجم

04:51 م الأحد 23 سبتمبر 2018
التضامن: 50 ألف جنيه لأسرة حالة الوفاة الرابعة من وحدة الغسيل الكلوي بديرب نجم

الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

كتب- أجمد جمعة:

أصدرت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بصرف تعويض قدره 50 ألف جنيه لأسرة حالة الوفاة الرابعة هبة محمد طنطاوي، المتضررة من حادث الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية.

وكانت وزيره التضامن الاجتماعي، قررت صرف تعويضات لأسر الحالات الثلاث التي توفيت في مستشفى ديرب نجم بالشرقية في حادث وحدة الغسيل الكلوي، وذلك بسبب انطباق شروط "ضحايا النكبة الجماعية" عليهم، وهو ما جعلهم ضمن المستحقين للتعويض بقيمة 50 ألف جنيه.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصرف تعويضات للمتضررين، وبتقديم كافه أوجه الرعاية لأسر المتوفين والمصابين.

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