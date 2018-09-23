فيديو| انتظام الدراسة بجامعة القاهرة في اليوم الثاني

كتب- محمد قاسم:

انتظمت عملية الدراسة بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، في ثان أيام العام الدراسي الجديد، حيث شهدت الجامعة إقبالًا كثيفًا من جانب الطلاب.

وافتتحت الدراسة رسميًا في الجامعة أمس السبت، حيث شاركت موسيقات الشرطة التابعة لقطاع أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، طلاب جامعة القاهرة فعاليات اليوم الأول.

وأنهت جامعة القاهرة جميع الترتيبات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد، وتم إطلاق مهرجان استقبال الطلاب المستجدين بداية من التاسعة صباحًا.

وأجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة بالحرم الجامعي، في الساعة ١٢ ظهر أمس، وعقب تحية العلم، التقى بأعضاء هيئة التدريس والطلاب.