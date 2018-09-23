مصادر: مستقبل وطن يحسم مقاعد رؤساء لجان البرلمان.. و3 نواب بلا منافسين

كتبت- هند الشامي:

أحدث اختيار النائب عبد الهادي القصبي، رئيسا لائتلاف دعم مصر، تغييرا في شكل الخريطة البرلمانية، وتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان والبالغ عددها 25 لجنة، فبينما ظلت بعض اللجان كما هي بلا تغيير منذ دور الانعقاد الأول لصالح قيادات الائتلاف، تشير توقعات إلى حدوث تبادل جذري في الأدوار، مع بدء الانتخابات بدور الانعقاد المقبل والمزمع بدءه 2 أكتوبر.

وقالت مصادر نيابية مطلعة لمصراوي، إن بورصة الترشيحات ستنتهي خلال الـ48" ساعة المقبلة، بالاجتماعات التي تتم خارج أروقة مجلس النواب، حيث أنه من المنتظر أن يشهد تولي لجنة الشباب والرياضة النائب ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، وذلك بعدما قرر الائتلاف الدفع بالنائب فرج عامر، لرئاسة لجنة الصناعة، رغم ترأسه للجنة الشباب والرياضة لمدة 3 سنوات متتالية.

وأضافت المصادر أن الدفع بسويلم لرئاسة الشباب والرياضة قد يشوبه تعارض مصالح ما بين منصب سويلم باتحاد الكرة، ورئاسته للجنة الشباب والرياضة.

وأسفرت الاجتماعات عن الدفع بالنائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، لخلافة النائب عبد الهادي القصبي، لرئاسة اللجنة، وهو ما أغضب البرلماني محمد أبوحامد، الذي يطمح في رئاسة اللجنة، حيث كشفت مصادر قريبة الصلة من دوائر صنع القرار بائتلاف دعم مصر وحزب الأغلبية به مستقبل وطن، أن الائتلاف لم يرغب في الدفع بأبو حامد رئيسا للجنة.

ومن المنتظر أن يغيب عن المشهد عدد من الوجوه التي ظلت محافظة على مقعدها برئاسة اللجان البرلمانية، ومنها النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة لـ3 مرات متتالية، والقيادي السابق بالائتلاف، والنائب محمد علي يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة لـ"3" سنوات على التوالي، والذي لم يحسم مصير مقعده حتى الآن.

ووفقا للمصادر ستشهد لجنة حقوق الإنسان مشهدا مختلفا خلال دور الانعقاد المقبل، حيث يعتزم النائب محمد الغول، وكيل اللجنة، منافسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة الحالي، والذي سبق ونشب خلافا حادا بينهما بصوت مرتفع بأروقة مجلس النواب.

وكذلك ستشهد لجنة الإسكان منافسة شرسة بين رئيس اللجنة الحالي معتز محمود، عضو ائتلاف دعم مصر عن حزب الحرية، ورئيس اللجنة السابق علاء والي، عضو حزب مستقبل وطن، ومن المتوقع حسمها لصالح الأول، وأيضا لجنة الصحة بانتظار معركة شرسة مجددا بين النائب مجدي مرشد، القيادي السابق بائتلاف، ورئيس اللجنة السابق أيضا، ومنافسه النائب محمد العماري، رئيس اللجنة الحالي، وعضو حزب مستقبل وطن، ومن المتوقع حسمها لصالح الأخير.

وتشير المصادر إلى أن لجنة الشئون الإفريقية" لم تحسم لأحد المرشحين حتى الآن، إلا أن هناك تأكيدات ترجح الإطاحة بالنائب السيد فليفل، الأمر ذاته متوقع حدوثه في لجنة "العلاقات الخارجية"، التي تقرر بآخر اجتماع عدم السماح لرئيسها الحالي طارق رضوان بالفوز.

فيما ترجح المصادر بقاء عدد من اللجان بنفس رؤسائها السابقين أبرزها لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة النائب بهاء أبوشقة، ولجنة الشئون العربية، برئاسة اللواء سعد الجمال.