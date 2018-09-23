رئيس "الحجر الزراعي": الطماطم الأردنية مطابقة للمواصفات المصرية

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن وزراة الزراعة فحصت الشحنة الأولى التي استودرتها من الإردن الشقيق، موضحة، أنه جرى فحص 52 طنًا حتى الآن.

وأضاف العطار، لمصراوي، أن كل العينات التي جرى فحصها حتى الآن تؤكد أنها مطابقة للمعايير والشروط المصرية، موضحا أن السبب الرئيسي للاستيراد ارتفاع أسعارها بالسوق المحلي.

وأوضح أن الفحص الذي يجريه الحجر الزراعي يشمل الصحة النباتية أيضًا.