"رشوان" يبحث مع محافظ جنوب سيناء ترتيبات "هنا نصلي معا"

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القاهرة- مصراوي:

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بضياء رشوان رئيس الهيئة؛ للتشاور والتنسيق لملتقى سانت كاترين للسلام العالمي تحت شعار "هنا نصلي معا" والمقرر عقده يومي 18 و 19 أكتوبر 2018.

وحسب بيان، اليوم، شهد اللقاء الاتفاق على عقد مؤتمر صحفي خاص بالملتقى أوائل أكتوبر 2018 لتوضيح الفعاليات والغرض من إقامة الملتقى، كما أعرب رئيس الهيئة عن سعادته بلقاء محافظ جنوب سيناء، ومشاركة الهيئة في الملتقى عن طريق المراسلين الأجانب الذين سينقلون الحدث لدول العالم المختلفة، لإظهار أن مصر عامة وسانت كاترين وجنوب سيناء خاصة بلد الأمن والأمان والسلام العالمي.

وفي نهاية اللقاء أهدى رشوان، درع الهيئة العامة للاستعلامات لمحافظ جنوب سيناء، تقديرا لدوره في نشر السلام والترويج السياحي لمدن جنوب سيناء.

رافق المحافظ هاني عزيز، وتامر وجيه من رجال الأعمال في مجال السياحة العلاجية والدينية، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لجنوب سيناء، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح والتنمية، بحضور محمد إمام رئيس المركز الصحفي للمراسلين الاحانب وأحمد سلام رئيس الادارة المركزية لمكاتب رئيس الهيئة، وأحمد يحيى مدير مكتب رئيس الهيئة.