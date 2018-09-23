البيئة تنفذ تكليفات رئيس الوزراء وتبدأ دراسة نقل مصنع سماد أسيوط خارج الكتلة السكنية

القاهرة- أ ش أ:

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد، تعليمات فورية إلى جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بالوزارة، ليبدأ من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الدراسات اللازمة لنقل مصنع السماد بأسيوط إلى خارج الكتلة السكنية.

وشكلت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الجهاز لجنة عاجلة تبدأ عملها من اليوم لدراسة الأمر ووضع تصور للتنفيذ.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء قد كلف وزراء البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة بضرورة نقل مصنع السماد العضوي بأسيوط بعيدا عن المنطقة السكنية، وذلك خلال زيارته للمحافظة وبصحبته عدد من الوزراء صباح اليوم في إطار سلسلة زياراته لمحافظات الصعيد، والتي ستستمر خلال الفترة القادمة.