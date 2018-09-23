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    حسين صبور: الحكومة "تاجر أراضي"

    03:41 م الأحد 23 سبتمبر 2018
    حسين صبور: الحكومة "تاجر أراضي"

    حسين صبور

    كتب- محمد عبدالناصر:
    قال المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، إن وزارة الإسكان أصبحت محتكرة للأراضي، متسائلا عن دور الحكومة في التجارة بالأراضي، وأن القطاع الخاص لا يستطيع العمل في ذلك المناخ.

    وانتقد صبور، تراجع دور الحكومة في تشغيل المصانع المغلقة التي يتراوح عددها بين 4 آلاف إلى 5 آلاف مصنع، ووزارة الصناعة تقول إنها 1500 مصنع فقط، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه تشرع في تنفيذ مشروع عقاري يباع فيه المتر بـ40 ألف جنيه في مناطق ليس عليها طلب.

    وتابع: "بلاش نتضايق لما المطورين تبيع بسعر أعلى من كده في أماكن عليها طلب"، داعيا الحكومة للعودة إلى دورها في تنفيذ وحدات محدودي الدخل.

    وأوضح رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن الحكومة أفسدت مخطط مدينة السادات، ما تسبب في عدم وصولها إلى نسب الإشغال المستهدفة.

    وأضاف صبور خلال الملتقى الفكري للمطورين العقاريين المصريين، أن المخطط التنفيذي للمدينة بمرافقها كان مصممًا لتكون قلعة الصلب الصناعية.

    وقال إن مصنع الصلب الرئيسي كان مخطط بناؤه في مدينة السادات، إلا أن وزير الصناعة وقتها كان من الإسكندرية، ونقله إلى الدخيلة".

    وتابع صبور: "ابحثوا عن أسباب عدم وصول المدينة إلى نسب الإشغال المستهدفة".

    حسين صبور شركة الأهلي للتنمية العقارية وزارة الصناعة وزارة الإسكان محدودي الدخل

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