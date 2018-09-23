إلغاء "دور ثان" للثاني والثالت الإبتدائي.. 10 قرارات جديدة لوزير التعليم

كتب- محمد نصار:

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (360) بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على الحلقة الابتدائية من الصف الثاني الابتدائي حتى السادس الابتدائي.

وينشر "مصراوي" أبرز المحاور التي يعتمد عليها نظام التقويم التربوي الجديد، وفقًا لما تضمنه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على النحو التالي:.

- اعتبار نشاطي (التربية الرياضية - التربية الفنية) نشاطين أساسيين (نجاح - رسوب) لجميع الصفوف، ولا تُضاف درجاتهما للمجموع.

- اعتبار نشاط الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات نشاطًا أساسيًّا (نجاح - رسوب) من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي ولا تُضاف درجاته للمجموع.

- يُسمح للتلميذ بالمرحلة الابتدائية في ضوء ميوله واهتماماته باختيار نشاطين آخرين من الأنشطة التربوية التي لا تُضاف درجاتها للمجموع ومنها: (الحاسب الآلي - النشاط العلمي- التمثيل والمسرح - المكتبة والمطالعة).

- تُعقد امتحانات جميع صفوف الحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسي اعتبارًا من الصف الثاني الابتدائي، وحتى الصف السادس الابتدائي على مستوى المدرسة.

- عدم عقد امتحان دور ثان للتلاميذ بالصفين الثاني والثالث الابتدائي للذين لم يحققوا المستوى المطلوب في الدور الأول في إحدى المواد، أو في جميعها، مع نقلهم جميعًا للصف الأعلى.

- يتم السماح للتلميذ أو ولي أمره بالتقدم بتظلم إلى مدير الإدارة التعليمية من نتيجة الامتحان في (نهاية كل فصل دراسي - الدور الثاني - كلٌ على حدة)، وذلك في جميع المواد الدراسية، والأنشطة التربوية، خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، بعد سداد الرسم المقررة، ومقدارها عشرون جنيهًا للمادة الواحدة، أو النشاط التربوي.

- تكليف المدارس بوضع خطط تحسين تتضمن برامج علاجية للتلاميذ الضعاف، تبدأ من الصف الثاني الابتدائي، وحتى الصف السادس الابتدائي، وذلك بناءً على نتائج التلاميذ، وفي ضوء التقييم التكويني المستمر.

- توزيع درجات المواد الدراسية بالصفين الثاني والثالث الابتدائي على النحو التالي: (25%) للمهام الفردية، و(25%) للمهام الجماعية "الأنشطة التعاونية"، و(25%) للتقييمات الشفهية، و(25%) لاختبار نهاية الفصل الدراسي.

- توزع درجات المواد الدراسية بالصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي على النحو التالي: (25%) للمهام الفردية، و(25%) للمهام الجماعية "الأنشطة التعاونية"، (20%) للتقييمات الشفهية، و(30%) لاختبار نهاية الفصل الدراسي.

- ستصدر الوزارة نشرة تفصيلية بتحديد طبيعة المهام الفردية، والجماعية " الأنشطة التعاونية "، المكلف بها التلاميذ، لتعميمها على المديريات التعليمية.