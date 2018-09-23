غدًا.. وزير الآثار يتفقد مشروع تطوير قصر البارون بمصر الجديدة

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كتب- يوسف عفيفي:

يتفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، غدا الاثنين، قصر البارون إمبان بشارع العروبة بمصر الجديدة؛ للوقوف على سير أعمال مشروع الترميم الجارية.

وحسب بيان، الأحد، تتضمن أعمال المشروع، تحويل قصر البارون إلى متنزه اجتماعي ثقافي، ليس مزارا أثريا سياحيا فقط، بالإضافة إلى توفير مراكز خدمية ومطاعم وكافيتريات وتقديم عرض "الكالتشوراما" لإثراء زوارة بالمعلومات الأثرية والتاريخية عن القصر وتراث مصر الجديدة، وخاصة لتوعية أهالي مصر الجديدة من خلال برامج تعريفية.

يذكر أن آخر زيارة لوزير الآثار، كانت نهاية شهر يناير الماضي، وتفقد خلالها أعمال مشروع الترميم الجارية بقصر البارون إمبان، بشارع العروبة بمصر الجديدة، والتي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.