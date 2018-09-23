"الصعوب" رئيسًا و"غانم" نائبا لـ"الجسر العربي للملاحة"

كتب- أحمد نجيب:

انعقدت اليوم بالعاصمة الأردنية عمان أعمال الجمعية العمومية للجسر العربي برئاسة المهندس وليد المصري وزير النقل الأردني، وبحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري والكابتن كاظم فنجان وزير النقل العراقي.

وبدأت الجمعية بإشادة الوزراء الثلاثة بروح التعاون والود والإخاء الذي يسود اعمال الجمعية، مؤكدين أن الجسر العربي تجسيدا للتعاون المشترك التنموي للدول الثلاث والتي يجب المحافظة عليه وتنميته بما فيه صالح البلدان الثلاث.

وأصدرت الجمعية عددًا من القرارات، أبرزها تحديد بداية عمل دورات مجلس الإدارة لتكون كما كانت عليه في السنوات السابقة بدءا من شهر يوليو وتمديد أعمال الدورة الحالية من تاريخ 1/11/2018 وحتى 30/6/2019 على أن يكون المهندس حسين الصعوب، رئيسا لمجلس الإدارة خلال تلك الفترة، واللواء طارق غانم نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والكابتن كاظم الطاهر مديرا عاما للإدارة التنفيذية واللواء يسري الأخرس نائبا للمدير العام للشئون المالية والإدارية وعدنان العبادلة نائبا للمدير العام للشئون الفنية والتجارية واللواء هشام أبوسنة عضوا لمجلس الإدارة.

وحسب بيان، اليوم، تبدأ الدورة الخامسة عشر بتاريخ 1/7/2019، ويكون المدير العام للإدارة التنفيذية من الجانب المصري ويتم تحديد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حسب نظام الشركة.

واتفق الحضور على ضرورة تفعيل الرؤى الخاصة بتطوير الشركة، وتعظيم مصادر الدخل وتحديث أسطولها، وخلق خطوط وأسواق ملاحية جديدة لها لزيادة مواردها، وتقييم الخدمات من فترة لأخرى للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة وكذلك التحديث المستمر لها بما يليق بمكانة الشركة في المجال الملاحي.

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