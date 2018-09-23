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    رئيس الوزراء يتفقد 11280 وحدة إسكان اجتماعى بأسيوط الجديدة

    02:49 م الأحد 23 سبتمبر 2018
    رئيس الوزراء يتفقد 11280 وحدة إسكان اجتماعى بأسيوط الجديدة

    كتب- محمد غايات:

    تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولته بمدينة أسيوط الجديدة، مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة، واستمع إلى شرح من المهندس أحمد ابراهيم، رئيس جهاز المدينة، الذي أشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 470 عمارة إسكان اجتماعي بإجمالي 11280 وحدة إسكان اجتماعي، وجار تنفيذ عدد 27 عمارة بإجمالي 648 وحدة إسكان اجتماعي، وتم تنفيذ ٢٠ مبنى لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعي تضم ٢ مدرسة للتعليم الأساسي و4 حضانات و٩ أسواق تجارية و2 وحدة صحية ونقطة إطفاء ومدرسة يابانية ومسجد، ويجرى تنفيذ ١١ مبنى يشمل مدرسة للتعليم الأساسي ومدرسة للتعليم الثانوي، وحضانة ونقطة إسعاف ونقطة شرطة، ومسجد ومركز شباب و٣ ملاعب ومخبز.

    كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، المستشفى الجامعي بمدينة أسيوط الجديدة، والذي تبلغ تكلفتها نحو 33.6 مليون جنيه، بطاقة نحو 71 سريراً، وتحتوى على خمس غرف عمليات، وجناح للطوارئ، والعيادات، بالإضافة إلى المباني الملحقة بالمستشفى، كما يضم المستشفى فريق عمل جامعي بأطقم طبية، وتمريض، وفنيين، وذلك في تخصصات الباطنة، والأطفال، والجراحة، والعظام، والنساء، والأسنان، والأشعة التشخيصية، والتحاليل، وذلك لتقديم الخدمة الطبية لقاطني المدينة. ​

    مصطفى مدبولي مشروع الإسكان الاجتماعي مدينة أسيوط الجديدة وحدات سكنية
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