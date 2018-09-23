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    قبل "جرس المروّاح"..طلاب يهربون من مدرسة المنيرة الإعدادية - صور

    02:44 م الأحد 23 سبتمبر 2018
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    كتب- ياسمين محمد وإسلام ضيف:

    رصدت عدسة "مصراوي" هروب بعض طلاب الصف الثالث الاعدادي، من أعلى سور مدرسة المنيرة الإعدادية بنين، التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، والمجاورة لديوان عام وزارة التربية والتعليم.

    وتسلق الطلاب السور على الرغم من وجود سور جديد أعلى سور المدرسة، وضع خصيصًا لمنع خروب الطلاب.

    وبسؤال أحدهم قال: "إحنا في الحصة الأخيرة والمدرس غايب في أول يوم دراسة نعمل إيه يعني ونقعد ليه واحنا مش بناخد حاجة؟".

    وتظهر الصور أن السور الذي تسلقه الطلاب مدوّن عليه بيت الشعر الشهير: "قُم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا".

    مدرسة المنيرة الإعدادية وزارة التربية والتعليم العودة إلى المدارس هروب تلاميذ

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