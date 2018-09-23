زوجة البرلماني محمود خميس تنضم لحزب الوفد

كتبت- هند الشامي:

أعلن ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للإعلام، عن انضمام الدكتورة جيهان مديح زميل كلية الدفاع الوطني ومحاضر الاقتصاد، ووقع استمارة العضوية لحزب الوفد.

وقالت مديح، وهي زوجة النائب محمود خميس رجل الأعمال، وقعت اليوم استمارة انضمامي إلى حزب الوفد باعتباره أعرق حزب سياسي في مصر، مضيفة: "والشعب المصري لم ولن ينسي دوره التاريخي في جلاء الاستعمار الإنجليزي وإستقلال القرار الوطني ونضاله من أجل تحقيق مصالحه".

وتابعت: "أتمنى أن أحقق إضافة جديدة لهذا الحزب العريق، وأؤدي دوري الذي سأكلف به من قبل المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب كما ينبغي أن يكون".

من جانبه قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، إن انضمام الدكتورة جيهان يعد رسالة جيدة بأن حزب الوفد أصبح قبلة المصريين الذين يتطلعون ويعملون على أن نكون أمام ديمقراطية حقيقة، وأن حزب الوفد بتاريخه العريق يمتد إلى مائة عام وهو الأمل للمصريين في تحقيق ذلك.​