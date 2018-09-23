قيادات "التعليم" تتابع أول يوم دراسي بمحافظة القاهرة

كتبت- ياسمين محمد:

قام الدكتور ياسر عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والمشرف على التعليم الخاص والدولي، وأحمد خيري المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بزيارة مجموعة من المدارس بمحافظة القاهرة، وذلك للاطمئنان على الطلاب، والإجراءات السلوكية، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي من تليفون محمول، وتدخين، وأداء المعلمين المتدربين الجدد، ومتابعة موقف وصول الكتب والصيانة الداخلية للمدرسة، وحالة دورات المياه، وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية، كما تم الاطمئنان علي توصيل الشبكات للمدارس .

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية من قبل قيادات الوزارة جميعًا.

ومن المدارس التي قاموا بزيارتها، مدرسة باب الشعرية الثانوية بنات، وأم المؤمنين الثانوية، ومدرسة سيدي محمد البحر الابتدائية بإدارة باب الشعرية، وتم التأكيد علي تسليم الكتب لجميع الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات.