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    حسين صبور: 16% نسبة النمو بالقطاع العقاري

    02:22 م الأحد 23 سبتمبر 2018
    حسين صبور: 16% نسبة النمو بالقطاع العقاري

    المهندس حسين صبور

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، إن التنمية العقارية خلال السنوات الماضية ارتفعت نسبة النمو بها لـ16% بجانب قطاع الاتصالات.

    وأوضح "صبور"، أن التنمية العقارية كانت تسير بقوانين مجحفة من عشرات السنين، حتى جاء عثمان أحمد عثمان وطالب بدخول القطاع الخاص، ثم بدأ القطاع في التطور والصناعة.

    جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الفكري للمطورين العقاريين المصريين، لمناقشة دور التطوير العقاري في منظومة التنمية الشاملة، وكيفية خلق قيمة مضافة للسوق العقاري المصري تمكنه من المنافسة بقوة عالميًا، بحضور كبار المتخصصين بالقطاع وصناع القرار وأهل الخبرة، وبحضور نخبة من ممثلي الدولة والقطاع الخاص.

    حسين صبور شركة الأهلي للتنمية العقارية القطاع العقاري عثمان أحمد عثمان التطوير العقاري

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