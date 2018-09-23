متحدث البرلمان: السيسي يطرح رؤية مصر بشأن القضايا الإقليمية والدولية أمام العالم

كتب- أحمد علي:

أكد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب، والمتحدث باسم البرلمان، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للأمم المتحدة مشيرا إلى أهمية الخطاب الخامس الذى سوف يلقيه الرئيس السيسي أمام هذه الاجتماعات.

وقال حسب الله، إن الرئيس السيسى كعادته دائما سوف يطرح رؤية مصر الواضحة والصريحة والحاسمة تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه قضايا الشرق الأوسط بصفة خاصة أمام العالم كله، إضافة إلى رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة وأولويات حفظ السلم والأمن الدوليين وجهود مصر فى دعم مكافحة الإرهاب الدولي.

واكد الدكتور صلاح حسب الله، أهمية رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاجتماع رفيع المستوى لمجموعة السبعة والسبعين التى تتولى مصر رئاستها خلال العام الجارى للمرة الثالثة فى تاريخ المجموعة، متوقعا أن يستعرض السيسي فى البيان الافتتاحى لمصر أمام هذا الاجتماع الدور الرائد والمحوري الذى قامت به مصر فى دعم التعاون والعمل المشترك بين دول المجموعة منذ تأسيسها فى ستينيات القرن الماضى.

وقال الدكتور صلاح حسب الله: "تعودنا من السيسي وعلى مدى مشاركته فى 4 مرات ماضية فى اجتماعات الأمم المتحدة أن يحرص دائما على استغلال جميع الفرص المتاحة أمام مصر لعقد سلسلة من القمم الثنائية مع مختلف قادة ورؤساء العالم وقيادات كبريات الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وبيوت المال وكبار مسئولى وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية إضافة إلى مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكى وجميعها يهدف إلى دعم التعاون بين مصر ودول العالم وجذب الاستثمارات العالمية لمصر لإقامة المشروعات الإنتاجية والاستثمارية داخل مصر وفى مختلف المجالات.