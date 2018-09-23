رئيس جامعة الأزهر: إعفاء أبناء سيناء من المصروفات ورسوم المدن

كتب - محمود مصطفى:

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الأحد، حوارًا مفتوحًا مع طلاب كلية اللغة العربية للبنين بالدراسة.

وقال المحرصاوي، إن مناهج الأزهر ترتكز على التعددية واحترام وقبول الآخر وتُرسخ قيم السلام والتعايش والمواطنة، موجهًا حديثه للطلاب: "لابد أن تكونوا خير سفراء للأزهر، تنشرون صحيح الدين بتعاليمه السمحة، وتُسهمون في الرد على حملات التشويه التي تستهدف النيل من ديننا الحنيف".

وشدد على ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية والدورات العلمية والتدريبية بما يؤثر إيجابيًا في تكوينهم الثقافي والمعرفي.

وأوضح أنه جرى ضغط الجدول الزمني لإجراءات القبول بالمدن الجامعية، ولأول مرة هذا العام يتم بدء التسكين قبيل العام الدراسي، بعد تنسيق المتقدمين بشفافية وفقًا لضوابط مشددة تُراعي التفوق العلمي ومحل الإقامة والظروف الاستثنائية لأبنائنا وبناتنا في سيناء، والمناطق النائية، وتم إعلان أسماء المقبولين بالموقع الإلكتروني لجامعة الأزهر على الإنترنت، موضحًا أنه تم إعفاء أبناء وبنات سيناء من المصروفات الدراسية، ورسوم الإسكان بالمدن الجامعية.

ودعا المحرصاوي، رجال الأعمال الوطنيين ومؤسسات المجتمع المدنى إلى الإسهام الفعَّال في حل أزمة الإسكان الطلابى من خلال توفير عمارة سكنية بالقاهرة للبنات وأخرى للبنين بكل محافظة، من الدارسين المغتربين، بحيث تتكفل الجامعة برعايتهم وتوفير التغذية لهم جميعًا، فالطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية، لا تكفى أعداد المغتربين.

وقال إنه تم إلزام أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات بالتحدث باللغة العربية الفصحى أثناء المحاضرات؛ بما يُسهم فى الإثراء الفكرى لدى الطلاب، وحتى يسهل على الوافدين استيعاب المقررات الدراسية، موضحًا أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات كل فصل دراسى على حدة.