ننشر أسماء المقبولين "مؤقتا" في انتخابات الغرف السياحية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، أسماء السادة المقبولين "المرشحين" لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية، ومندوبي الغرفة لدى الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية.

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة قوية، خاصة بعد ترشح أسماء كبيرة في مجال السياحة؛ لخوض الانتخابات المرتقبة، لينطلق ماراثون انتخابات الغرف السياحية في ثوبه الجديد.

وقال البيان الوارد من وزارة السياحة والغرفة، اليوم الأحد، "يرجى حال رغبتكم في التقدم بطلبات التنازل عن الترشح أو الطعن على المرشحين المقبولين، التقدم بتلك الطلبات إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات بالوزارة خلال الفترة من اليوم 23 سبتمبر وحتى يوم السبت المقبل".

وأوضح البيان، أن الأسماء المعلنة ليست هي الكشوف النهائية للمرشحين، وتعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات الكشوف النهائية، للمرشحين المقبولين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية عقب البت في الطعون والتظلمات ـ إن وجدت ـ خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى يوم 7 أكتوبر المقبل.

وتجرى الانتخابات، يوم الأربعاء 31 أكتوبر المقبل بأحد فنادق القاهرة بداية من العاشرة صباحا وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية تنعقد الجمعية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بأي عدد من الأعضاء ويستمر إجراء الانتخابات حتى السابعة مساء، على أن تخطر شركة وزارة السياحة بممثلها القانوني للتصويت في الانتخابات.

وجاءت الأسماء في الكشوف التالية:​