  • عاجل: أول حالة وفاة في العام الدراسي.. مصرع تلميذ ابتدائي في "خناقة التختة الأولى" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس جميل راتب بطاقات التموين حادث الغسيل الكلوي محمد صلاح أسعار الذهب

    النائب عمرو غلاب: 33% من الاستثمار الأمريكي بأفريقيا في مصر

    12:59 م الأحد 23 سبتمبر 2018
    النائب عمرو غلاب: 33% من الاستثمار الأمريكي بأفريقيا في مصر

    النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية

    كتب- أحمد علي:
    قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن الرئيس السيسى يولي أهمية كبيرة للملفات الخارجية، وزيارته الحالية للولايات المتحدة، هي الخامسة للمشاركة في أعمال الدورة الـ73 للأمم المتحدة، لعرض رؤية مصر لتعزيز دور المنظمة الدولية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية.

    وأضاف النائب، في بيان، الأحد، أن زيارة الرئيس السيسي لنيويورك بمثابة فرصة جوهرية لعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء العديد من البلدان لفتح آفاق من التعاون والبحث عن شركاء جدد لجذب مزيدًا من الاستثمارات لمصر خاصة مع حالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها مصر الفترة الحالية.

    وأوضح النائب أن العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تشهد تعاونا كبيرا، خاصة في مجال الاستثمار، و33% من حجم الاستثمار الأمريكي الموجه إلى أفريقيا يرتكز في مصر؛ نظرا للمناخ الاستثماري المحفز الذي تم تهيئته في مصر من خلال الجهود التي تبذلها الدولة.

    وأكد النائب أن مصر من خلال مشاركتها في أعمال دورة الأمم المتحدة، إنما يعبر عن الدور المحوري لمصر نيابةً عن أفريقيا والشرق الأوسط، والرئيس السيسي حرص خلال كلمته أمام الأمم المتحدة على إلقاء الضوء على الملفات المهمة التى تشكل تحديا أمام أمن واستقرار العالم.

    السيسى الاستثمار الأمريكي أفريقيا مجلس النواب

    الخبر التالى:

    النائب محمد فؤاد عن أزمته في الوفد: تجاوز الخلافات أمر حتمي من أجل الديمقراطية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان