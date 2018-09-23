النائب عمرو غلاب: 33% من الاستثمار الأمريكي بأفريقيا في مصر

كتب- أحمد علي:

قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن الرئيس السيسى يولي أهمية كبيرة للملفات الخارجية، وزيارته الحالية للولايات المتحدة، هي الخامسة للمشاركة في أعمال الدورة الـ73 للأمم المتحدة، لعرض رؤية مصر لتعزيز دور المنظمة الدولية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية.

وأضاف النائب، في بيان، الأحد، أن زيارة الرئيس السيسي لنيويورك بمثابة فرصة جوهرية لعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء العديد من البلدان لفتح آفاق من التعاون والبحث عن شركاء جدد لجذب مزيدًا من الاستثمارات لمصر خاصة مع حالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها مصر الفترة الحالية.

وأوضح النائب أن العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تشهد تعاونا كبيرا، خاصة في مجال الاستثمار، و33% من حجم الاستثمار الأمريكي الموجه إلى أفريقيا يرتكز في مصر؛ نظرا للمناخ الاستثماري المحفز الذي تم تهيئته في مصر من خلال الجهود التي تبذلها الدولة.

وأكد النائب أن مصر من خلال مشاركتها في أعمال دورة الأمم المتحدة، إنما يعبر عن الدور المحوري لمصر نيابةً عن أفريقيا والشرق الأوسط، والرئيس السيسي حرص خلال كلمته أمام الأمم المتحدة على إلقاء الضوء على الملفات المهمة التى تشكل تحديا أمام أمن واستقرار العالم.