"العليا للحج": تعويض حجاج السياحة المتضررين في مشعر "مِنى" قريبا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة، تعويض حجاج السياحة المتضررين في مشعر "مِنى" قريبا بعدما وعدت مؤسسة الطوافة السعودية بذلك، لافتا إلى أن باب التفاوض مع المؤسسة مستمر حتى النهاية، وهناك بعض المباحثات لتحديد قيمة التعويض للوصول إلى أكثر ما يمكن الحصول عليه الحجاج البسطاء.

وأضاف شيحة لمصراوي، اليوم الأحد، أن التعويض سيكون لائقا ومناسبا لهؤلاء الحجاج البسطاء الذين فقدوا هذه الشعيرة باحترام رغم أنهم سددوا القيمة المقررة للحصول على هذ الخدمة، لافتا إلى أن مؤسسة الطوافة وعدت بصرف التعويض، لافتا إلى إرسال خطاب لمراجعة حساب هذا التعويض.

وأوضح أن الطلبات الرسمية التي تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة لمؤسسة الطوافة السعودية، تمثلت في رد القيمة المالية المستحقة للحجاج عن قيمة المخيمات بمشعر "منى" بالكامل، إضافة للتعويض المعنوي للحجاج عن عدم تجهيز المخيمات بـ"منى".

وأشاد عضو العليا للحج والعمرة، بنجاح موسم الحج: قائلا:"موسم ناجح بكل المقايسس وكل موسم لا يخلوا من المشاكل، والعمل على عدم إيجاد مشكلات بقدر الإمكان، أحد عناوين النجاح وهناك تناغم بين الجميع بتعاون جميع المشاركين فيه من الجانبين المصري والسعودي".

وتضرر حجاج السياحة، في أول أيام المبيت بمشعر "منى" خلال أداء مناسك الحج؛ نتيجة إهمال مكتب الخدمة الميداني رقم 20، ما تسبب في عدم وجود أماكن لإقامة العشرات منهم.

يذكر أن مكتب المطوف السعودي، تقاضى مقابل ما يعرف بـ"تحسين الخدمات" بواقع 350 ريالا سعوديا عن كل حاج، سددتها شركات السياحة المصرية فوق مبالغ التعاقد المتفق عليها، مقابل تحسين الخدمة المميزة للحجاج، والتزمت الشركات بدفعها مقدما وفق العقود المبرمة، إلا أن بعض المطوفين لم يلتزموا بتلك الاتفاقات، ما تسبب في بعض الخسائر للشركات وأزمات وأضرار للحجاج المصريين.