أمانة نواب البحرين تشيد بدور مصر تجاه الدول العربية

كتبت- هند الشامي:

أشاد وفد الأمانة العامة لمجلس النواب البحرينى، بدور مصر الكبير فى المنطقة العربية وبتاريخ وحضارة مصر ووقوفها بجانب الدول العربية دائما.

جاء ذلك خلال البرنامج التدريبي الذي ينظمه معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب، لوفد من الأمانة العامة بمجلس النواب البحرينى، تحت عنوان "برنامج تعريفى عن الأمانة العامة لمجلس النواب المصرى"، بقاعة اللواء سامح سيف اليزل، والذي يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وقال محمد عبدالقادر، مدير إدارة الاتصال بالأمانة العامة لمجلس النواب البحريني: "نتشرف بهذه الزيارة ووجودنا فى مصر ومجلس النواب المصرى لتبادل الخبرات، لأن مصر الثقافة والمعرفة والحضارة والتاريخ، ونؤكد فخرنا واعتزازنا بتواجدنا هنا لتبادل الخبرات".

وأشار إلى أن هذه الزيارات تأتى تنفيذا لرؤية القيادات في البلدين والاهتمام المتبادل بتعزيز التعاون بين البلدين، قائلا: "ننقل تحية رئيس مجلس النواب البحريني لكم، ونفخر ونتشرف بلقاءكم".​