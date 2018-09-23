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    الأرصاد: الطقس الاثنين مائل للحرارة.. والقاهرة 33

    12:48 م الأحد 23 سبتمبر 2018
    الأرصاد: الطقس الاثنين مائل للحرارة.. والقاهرة 33

    تعبيرية

    القاهرة- أ ش أ:

    يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

    وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

    وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

    الصغرى العظمى

    القاهرة 24 33

    وسط الدلتا 23 32

    الإسكندرية 24 29

    بلطيم 23 29

    مطروح 19 31

    السلوم 18 28

    سيوة 22 33

    بورسعيد 25 30

    دمياط 24 29

    العريش 22 30

    رفح 22 30

    الإسماعيلية 21 33

    السويس 22 32

    رأس سدر 23 32

    نخل 19 32

    نويبع 26 35

    طابا 24 32

    كاترين 22 34

    الطور 24 30

    شرم الشيخ 28 35

    الغردقة 25 35

    مرسى علم 27 34

    الفيوم 23 34

    بنى سويف 23 33

    المنيا 22 34

    أسيوط 22 34

    سوهاج 23 36

    قنا 24 40

    الأقصر 24 41

    أسوان 26 42

    أبوسمبل 26 41

    الوادى الجديد 24 37

    شلاتين 27 38

    أبورماد 28 37

    رأس حدربة 29 36

    حلايب 29 35​

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    الأرصاد الجوية درجة الحرارة الطقس موجة حارة

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