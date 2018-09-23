تفاصيل زيارة وزير الخارجية السلوفاكي للأهرامات.. صور

كتب ـ يوسف عفيفي:

زار لوكاس باريزك وزير الدولة للشئون الخارجية السلوفاكي، والسفير السلوفاكي بالقاهرة، اليوم الأحد، منطقة آثار الهرم على هامش زيارته لمصر لمدة يومين على رأس وفد من رجال الأعمال السلوفاكيين، وكان في استقبالهم ومرافقتهم خلال الزيارة أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم.

وقال محيي، في بيان اليوم، إن الزيارة شملت هرم خوفو من الداخل واستمع باريزك إلى شرح مفصل حول الهرم وأهميته الأثرية، ثم انتقلت الزيارة إلى منطقة البانوراما وأبوالهول.

وأضاف مدير عام آثار الهرم، أن الوزير أبدى إعجابه بالحضارة المصرية وصناعتها، كما حرص على التقاط الصور التذكارية أمام جميع أماكن الزيارة.