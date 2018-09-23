"الكهرباء" تتعاقد مع "بصيرة" لإجراء استطلاع رأي بشأن جودة الخدمة

كتب- محمد صلاح:

تعاقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر مع المركز المصري لبحوث الرأي "بصيرة"؛ لإجراء استقصاء للرأي عن جودة الخدمة المقدمة للسادة المشتركين ورصد رضا العملاء عن جميع الخدمات المقدمة لهم، في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان لها، إنه سيجرى تفعيل الاستقصاء بكل من شركتي مصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، كمرحلة تجريبية لمدة شهر واحد تمهيدًا لتعميمها على باقي شركات الكهرباء بعد أن تثبت نجاحها، علما بأن هناك بعض شركات التوزيع أجرت استقصاء للرأي بهدف رفع مستوى الخدمة.

وأضافت أن قطاع الكهرباء انتهى من تطوير 456 مركز خدمة من إجمالي 480 مركزا، ومن المستهدف الانتهاء من تطوير المراكز المتبقية بنهاية العام الجاري، الأمر الذي أدى لتحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 في عام 2015 إلى المركز 89 في عام 2018 أي بتقدم 56 مركزًا.

الجدير بالذكر، أنه جرى تخصيص الخط الساخن 121 والذى يغطى جميع أنحاء الجمهورية ويعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الشكاوى الفنية والتجارية وتلقي البلاغات والرد على الاستفسارات.